ММК получил награду за разработку и реализацию стратегической инициативы «Индустрия 4.0»

УрБК, Магнитогорск, 25.11.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил награду в номинации «Приоритет — Металлургия» за разработку и реализацию стратегической инициативы «Индустрия 4.0». Также в специальной номинации «Приоритет — Персона» за эффективное продвижение в СМИ передовых технологий компании награжден заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Владимир Руга.



Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, стратегическая инициатива «Индустрия 4.0» — один из наиболее важных и масштабных проектов ММК, подразумевающий внедрение передовых технологических решений и цифровизацию производственных и бизнес-процессов во всех предприятиях Группы ПАО «ММК». Сформированный в конце 2019 года совместно с консалтинговой компанией «Делойт СНГ» портфель «Индустрии 4.0» рассчитан на период до конца 2024 года, в него вошли 98 передовых инициатив, сгруппированных по четырем ключевым технологическим потокам: аналитика, роботизация и сервисы, управление активами и моделирование.



Ожидается, что за пять лет реализация всех инициатив по цифровизации принесет Группе ММК дополнительные +4,5% к EBITDA, что к концу 2024 года составит 140-160 млн долл., при капитальных вложениях порядка 5 млрд руб. Уже к осени 2020 года проекты «Индустрии 4.0» позволили ММК сэкономить более 25 млн долл.



В этом году, помимо общей награды для компании, награду в номинации «Приоритет — Персона» получил заместитель генерального директора ПАО «ММК» по внешним коммуникациям Владимир Руга за успешную работу по продвижению в СМИ передовых технологий компании.



Отмечается, что в этом году ММК стал лауреатом премии «Приоритет» в пятый раз подряд: до этого компанию награждали за ввод в работу новой аглофабрики № 5, оборудованной новейшими природоохранными технологиями (2019 год); освоение полимерного проката SteelArt, производимого на Лысьвенском металлургическом заводе (2018 год); развитие мощностей по производству высококачественного оцинкованного проката (2017 год) и разработку и внедрение в промышленное производство высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG (2016 год).



«Национальная премия «Приоритет» была основана в 2015 году, одновременно с утверждением программы импортозамещения правительства РФ на 2015-2020 годы, с целью награждения наиболее успешных отечественных компаний, создающих продукты и технологии, способствующие импортозамещению и конкурентоспособные на международном уровне. В 2020 году премия сменила формат — теперь она носит название «Национальная премия в области эффективного применения передовых технологий «Приоритет 2.0», и ее награды вручают за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности», — говорится в сообщении.