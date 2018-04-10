Свердловские власти продали разрушенный исторический памятник в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. Власти Свердловской области продали на аукционе разрушенный объект культурного наследия в центре Екатеринбурга.



Как сообщает департамент информполитики региона, на торги была выставлена кирпичная стена, оставшаяся от складских помещений на территории усадьбы купца Тупикова (ул. 8 Марта, 6). Общая площадь стены составляет 40,4 кв. м.



Новый собственник объекта, имя которого не уточняется, пообещал воссоздать здание в прежних границах.



«Это вытянутое строение длиной около 30 метров и шириной около 5 метров с низкой коммерческой привлекательностью. Предстоят археологическая и техническая экспертизы. Необходимо будет оценить состояние несущих конструкций, стен и фундамента», — рассказал он.



На подготовку проектной документации, прохождение экспертиз и сами работы может уйти не менее пяти лет.