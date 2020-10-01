МВФ ухудшил прогноз роста экономики России в 2021 году до 2,5%

УрБК, Москва, 25.11.2020. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики России в 2021 году c 2,8% до 2,5%.
В докладе МВФ говорится, что экономика России продемонстрировала признаки здорового восстановления. Однако из-за начала второй волны коронавируса перспективы экономического роста заметно ухудшились.
«В целом, по нашим прогнозам, в этом году в экономике произойдет сокращение приблизительно на 4%, а в 2021 году рост составит около 2,5%, при условии, что ситуация с COVID-19 постепенно нормализуется», — сообщается в докладе МВФ.
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