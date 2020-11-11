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На Южном Урале одобрили более 11 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%

УрБК, Челябинск, 25.11.2020. На 19 ноября жители Челябинской области подали 16 тыс. 826 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».

Из них 11 тыс. 263 уже одобрены, по 4 тыс. 422 получены отказы.

Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.

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