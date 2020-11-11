На Южном Урале одобрили более 11 тыс. заявок на получение льготной ипотеки под 6,5%

УрБК, Челябинск, 25.11.2020. На 19 ноября жители Челябинской области подали 16 тыс. 826 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».
Из них 11 тыс. 263 уже одобрены, по 4 тыс. 422 получены отказы.
Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.
УрБК, Челябинск, 11.11.2020. На 5 ноября жители Челябинской области подали 15 тыс. 908 заявок на оформление ипотечных ...29.10.2020 В Челябинской области отклонили 3,9 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой
УрБК, Челябинск, 29.10.2020. На 22 октября жители Челябинской области подали 14 тыс. 996 заявок на оформление ипотечных ...07.10.2020 На Южном Урале одобрили почти 9 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой
УрБК, Челябинск, 07.10.2020. На 1 октября жители Челябинской области подали 13 тыс. 318 заявок на оформление ипотечных ...11.09.2020 На Южном Урале отклонили более 2,8 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%
На 3 сентября жители Челябинской области подали 10 тыс. 845 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в ...11.09.2020 На Южном Урале отклонили более 2,8 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%
УрБК, Челябинск, 11.09.2020. На 3 сентября жители Челябинской области подали 10 тыс. 845 заявок на оформление ипотечных ...