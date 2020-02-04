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В Кольцово пресекли попытку вывоза в Китай партии дорогих курительных трубок

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2020. В екатеринбургском аэропорту Кольцово был остановлен пассажир, пытавшийся вывезти в КНР партию элитных трубок для курения табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

При себе у мужчины было 25 курительных трубок, которые он планировал перепродать в Китае. Стоимость отдельных экземпляров составляет около 100 тыс. руб.

«В объяснении авиапассажир заявил, что не курит табак. Это заявление подтвердило предположение таможенников, что товар перевозится не для личного использования», — прокомментировал начальник таможенного поста аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении. Товар направлен на экспертизу для определения стоимости. Авиапассажиру грозит штраф до двукратной стоимости перемещаемого товара. В случае оплаты административного штрафа и соблюдения всех таможенных формальностей курительные трубки вернутся к владельцу.

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