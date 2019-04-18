Портал HeadHunter покупает сервис «Зарплата.ру» за 3,5 млрд рублей

УрБК, Москва, 24.11.2020. Компания HeadHunter Group (управляет сайтом по поиску работы hh.ru) договорилась о покупке конкурирующего сервиса — «Зарплата.ру» (принадлежит Hearst Shkulev Digital), сообщают «Ведомости» со ссылкой на совместный пресс-релиз компаний.



Общая сумма сделки, которую планируется закрыть до января 2021 года, составит 3,5 млрд руб.



Отмечается, что «Зарплата.ру» будет работать отдельно от HeadHunter и продолжит функционировать по существующему веб-адресу www.zarplata.ru.



Напомним, что в начале 2018 года владельцы сервиса «Зарплата.ру» приобрели сеть сайтов для поиска работы в России, в том числе тагильский Tagil-rabota.ru и екатеринбургский Rabota66.ru.