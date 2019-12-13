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Вчера, 18:00

Российские авиакомпании в октябре сократили перевозки пассажиров на 39%

Российские авиакомпании в октябре 2020 года перевезли 6,8 млн пассажиров. Это на 39% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, следует из статистики Росавиации.

Внутренние авиаперевозки сократились на 7,1% (до 5,6 млн человек), международные — в 4,3 раза (до 1,2 млн пассажиров).

Отметим, что в январе-октябре 2020 года авиакомпании РФ перевезли 59,5 млн пассажиров, что на 46% меньше уровня 10 месяцев 2019 года.

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