С начала года в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию более 700 тыс. кв. м. жилья

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. За 10 месяцев 2020 года в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию 727 тыс. кв. м. жилья. На долю уральской столицы приходится почти половина жилья, построенного на Среднем Урале с начала года.



В октябре в Екатеринбурге сдали 54,8 тыс. кв. м. жилья, или 604 квартиры, рассказали в департаменте информполитики региона.



Отметим, что в целом по Свердловской области за 10 месяцев 2020 года сдали 1,5 млн кв. м. Это на 8,8% больше уровня аналогичного периода прошлого года.



За пределами Екатеринбурга лидерами по вводу жилья являются Сысертский (100,8 тыс. кв. м.) и Белоярский городские округа (92,5 тыс. кв. м.).