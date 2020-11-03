Лжебанкиры похитили у жительницы Екатеринбурга более 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Телефонные мошенники похитили у 44-летней жительницы Екатеринбурга свыше 4 млн руб. Злоумышленники представились сотрудниками банка и обманом убедили пострадавшую перевести деньги со своего счета, сообщили в пресс-группе городского УМВД.



«В течение двух месяцев, в период с 29 июля по 27 сентября, потерпевшей звонили неизвестные и, представляясь сотрудниками банка, раз за разом настоятельно просили перевести деньги на якобы резервные счета с целью уберечь ее накопления от возможных мошеннических атак. Для убедительности лжебанкиры скинули потерпевшей договор кредитной организации с печатью, что на ее имя оформили специальный страховой счет, которым не смогут воспользоваться злоумышленники. Также звонившие убедили женщину продиктовать им данные своей банковской карты. По их словам, это якобы поможет вычислить недобросовестных сотрудников, которые хотят похитить ее деньги», — говорится в сообщении.



Женщина обратилась в банк за консультацией, где ее предупредили о том, что с ней общаются мошенники. Однако телефонные аферисты все-таки смогли убедить ее не слушать банкиров, а полностью им довериться. Общая сумма ущерба, причиненного гражданке, составила 4 млн 282 тыс. руб.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».