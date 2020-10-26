Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., курс евро снизился на 4 коп.

УрБК, Москва, 24.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 ноября 2020 года. Курс долл. США к рублю вырос на 5 коп., до 75,81 руб., а курс евро снизился на 4 коп., до 89,89 руб.