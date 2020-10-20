Число выданных потребкредитов в России c начала года снизилось на 27%

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. По итогам января-октября 2020 года в России было выдано 11,8 млн потребительских кредитов. Это на 26,8% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По данным НБКИ, снижение выдачи потребкредитов было отмечено во всех регионах страны. Самую худшую динамику показали Тюменская (-29,8%), Ростовская (-28,5%), Омская области (-27,3%) и Татарстан (-27,3%).
В Свердловской области показатель снизился на 25,6%, в Челябинской — на 24,8%.
«В этом году потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение Персонального кредитного рейтинга находились на высоком уровне», — пояснил в комментарии директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
УрБК, Челябинск, 20.10.2020. В III квартале 2020 года количество выданных потребительских кредитов в Челябинской ...20.10.2020 В III квартале 2020 года количество выданных потребкредитов в Свердловской области снизилось на 30,1%
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2020. В III квартале 2020 года количество выданных потребительских кредитов в Свердловской ...22.07.2020 Количество выданных во II квартале 2020 года потребкредитов на Южном Урале сократилось на 42,8%
УрБК, Челябинск, 22.07.2020. В Челябинской области во II квартале этого года было выдано 74 тыс. 997 потребительских ...17.06.2020 Число выданных потребкредитов в Челябинской области в мае снизилось на 42%
УрБК, Челябинск, 17.06.2020. В Челябинской области в мае 2020 года было выдано 24 тыс. 247 потребительских кредитов, ...26.02.2020 В январе 2020 года выдача потребкредитов в РФ сократилась на 13,4%
УрБК, Москва, 26.02.2020. В январе 2020 года в России было выдано 1,27 млн потребительских кредитов, что на 13,4% ...