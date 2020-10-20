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Вчера, 16:25

Число выданных потребкредитов в России c начала года снизилось на 27%

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. По итогам января-октября 2020 года в России было выдано 11,8 млн потребительских кредитов. Это на 26,8% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, снижение выдачи потребкредитов было отмечено во всех регионах страны. Самую худшую динамику показали Тюменская (-29,8%), Ростовская (-28,5%), Омская области (-27,3%) и Татарстан (-27,3%).

В Свердловской области показатель снизился на 25,6%, в Челябинской — на 24,8%.

«В этом году потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение Персонального кредитного рейтинга находились на высоком уровне», — пояснил в комментарии директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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