Жителя Екатеринбурга осудили за заключение фиктивных договоров на поставку масложировой продукции

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Жителя Екатеринбурга осудили за заключение фиктивных договоров на поставку масложировой продукции, говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.



По версии следствия, подсудимый зарегистрировал ООО «Красногорский жировой комбинат». После этого он заключил несколько фиктивных договоров на поставку масложировой продукции.



«В результате его преступных действий четырем организациям причинен ущерб на сумму более 23 млн 300 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.