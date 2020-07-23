Число выявленных нелегальных кредиторов в РФ в III квартале выросло на 57%

УрБК, Москва, 24.11.2020. Число выявленных нелегальных кредиторов в РФ в III квартале 2020 года выросло на 56,8% по сравнению с предыдущим кварталом (с 132 до 207). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Отмечается, что за январь-сентябрь текущего года было выявлено 593 «черных кредитора», что на 62,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Аналитики ЦБ рассказали, что в первой половине года число нелегальных кредиторов сокращалось из-за введения ограничений, связанных с распространением коронавируса. В III квартале ситуация изменилась из-за смягчения карантинных мер.
«Нелегальных кредиторов стало меньше, так как этот рынок лучше себя чувствует в формате офлайна, шаговой доступности и при передаче наличных из рук в руки. Поэтому из-за карантина потенциальным заемщикам стало проще получать легальные услуги, свой вклад внес и финтех, обеспечив максимально доступные продукты в дистанционном режиме», — рассказал директор департамента противодействия незаконным практикам ЦБ Валерий Лях.
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