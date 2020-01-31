В новом учебном году школы Екатеринбурга примут 22 тыс. первоклассников

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова в ходе онлайн-брифинга рассказала об изменении порядка зачисления детей в первый класс, сроках подачи заявлений и о ходе приемной кампании на 2021-2022 учебный год.



Как пояснила Елена Кречетова, в связи со вступлением в силу 2 сентября 2020 года приказа министерства просвещения РФ № 458, утвержден новый порядок приема детей на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.



Она отметила, что на протяжении нескольких лет прием первоклассников осуществлялся с 1 февраля. В прошлом учебном году был создан дополнительный период для зачисления детей (льготной категории). Теперь, в соответствии с новым порядком, приемная кампания будет проходить в два этапа, также изменились сроки подачи заявлений.



В 2021 году первый этап (для детей, проживающих на закрепленной территории, и для детей граждан, имеющих первоочередное и преимущественное право зачисления) начнется 1 апреля и завершится 30 июня. Второй этап подачи заявлений пройдет с 6 июля по 5 сентября для детей, не проживающих на закрепленной территории, и для детей льготных категорий. Также в данный период можно будет подавать заявления на свободные места.



В заключение заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга сказала, что школы уральской столицы в новом учебном году примут около 22 тыс. первоклассников.