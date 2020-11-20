Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 43 человека

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. По состоянию на 24 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 118 тыс. 954 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 23 ноября число безработных составляло 118 тыс. 997 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 43 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,61%.
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