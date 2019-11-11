Екатеринбургская гордума одобрила снижение налога на имущество для владельцев торговой и офисной недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Депутаты Екатеринбургской гордумы поддержали снижение налога на имущество за 2020 год для владельцев торговой и офисной недвижимости.
Данный проект в качестве антикризисной меры был предложен администрацией города. Замглавы Екатеринбурга по вопросам экономики и финансов Марина Андрусь пояснила депутатам, что после одобрения проекта предпринимателям в текущем году в виде налога нужно заплатить 1% (вместо изначально предусмотренных 2%) от кадастровой стоимости объектов.
Замглавы города обратила внимание, что это послабление будет особенно актуальным для предпринимателей, которые работают в сфере предоставления услуг. По прогнозам М. Андрусь, кризис еще скажется на этой отрасли в 2021 году.
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