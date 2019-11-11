УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:39

Екатеринбургская гордума одобрила снижение налога на имущество для владельцев торговой и офисной недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Депутаты Екатеринбургской гордумы поддержали снижение налога на имущество за 2020 год для владельцев торговой и офисной недвижимости.

Данный проект в качестве антикризисной меры был предложен администрацией города. Замглавы Екатеринбурга по вопросам экономики и финансов Марина Андрусь пояснила депутатам, что после одобрения проекта предпринимателям в текущем году в виде налога нужно заплатить 1% (вместо изначально предусмотренных 2%) от кадастровой стоимости объектов.

Замглавы города обратила внимание, что это послабление будет особенно актуальным для предпринимателей, которые работают в сфере предоставления услуг. По прогнозам М. Андрусь, кризис еще скажется на этой отрасли в 2021 году.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.11.2019 Администрация Екатеринбурга не будет повышать ставки налога на имущество для горожан

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Администрация Екатеринбурга решила не повышать для горожан города ставки налога на ...

22.10.2019 Гордума Екатеринбурга отказалась утверждать новые ставки налога на недвижимость для физлиц

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Депутаты гордумы Екатеринбурга не утвердили новые ставки налога на недвижимость для ...

08.10.2019 В Екатеринбурге ставки по налогу на имущество физлиц рассчитают по кадастровой стоимости жилья

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. До конца 2019 года в Екатеринбурге будут пересмотрены ставки по налогу на имущество ...

25.10.2018 Замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию назначена Марина Андрусь

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил на должность своего заместителя по ...

23.06.2015 Екатеринбургская гордума попросила освободить школы от налога на имущество

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2015. Депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили обращение к Законодательному ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад28.10.2020Алексей Прядеин: На форуме «Города России» подготовим ответ вызовам современности
Архив новостей
Ноябрь 2020 (514)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18