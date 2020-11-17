Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 12%

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последние четыре недели сократился на 12,1%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). «На фоне роста цен продолжает сокращаться объем предложения в Базе данных УПН: за неделю — на 3,9%, за четыре недели — на 12,1%. Через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 5,44 тыс. квартир», — говорится в исследовании.

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