Челябинская область получит из федерального бюджета почти 2,7 млрд рублей на балансировку бюджета

УрБК, Челябинск, 24.11.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о предоставлении 39 регионам 80 млрд руб. на балансировку бюджетов.



Согласно документу, из федерального бюджета Челябинской области предоставят 2 млрд 678 млн 299,4 тыс. руб.



«Средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19. В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд руб.», — уточнили в пресс-службе кабмина.



Еще одним регионом УрФО, который получит субсидии, стала Свердловская область. Этот регион получит меньше — чуть больше 2 млрд руб.