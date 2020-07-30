Челябинская область получит из федерального бюджета почти 2,7 млрд рублей на балансировку бюджета

УрБК, Челябинск, 24.11.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о предоставлении 39 регионам 80 млрд руб. на балансировку бюджетов.
Согласно документу, из федерального бюджета Челябинской области предоставят 2 млрд 678 млн 299,4 тыс. руб.
«Средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19. В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд руб.», — уточнили в пресс-службе кабмина.
Еще одним регионом УрФО, который получит субсидии, стала Свердловская область. Этот регион получит меньше — чуть больше 2 млрд руб.
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