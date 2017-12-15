В Новый год без Деда Мороза

Декабрь для большинства свердловчан — период высоких трат и множества хлопот. Но для представителей некоторых профессий этот месяц обычно становился временем каждодневного труда и большого заработка. Кроме индустрии ресторанного бизнеса, значительный объем годового дохода в канун Нового года получала индустрия развлечений. «Елки» и работа Дедом Морозом и Снегурочкой — традиционный источник нерегулярного дохода для артистов и коммуникабельных молодых людей, который часто кормил их несколько месяцев.



Загруженность event-агентств в последнем месяце года возрастала многократно. Заказы на новогодние торжества начинали поступать еще в конце октября, и к концу ноября почти каждый день аниматоров, шоуменов и артистов в последние недели уходящего года был занят проведением праздников. Но эту новогоднюю кампанию представители индустрии развлечений иначе как провальной не называют.



Заказов меньше на 80%



Как рассказал арт-директор службы заказа Деда Мороза и Снегурочки Павел Лизунов, в прошлые годы заказы на Новый год начинали поступать, как только выпадал снег, в конце октября — начале ноября. К декабрю большинство дат для вызова аниматоров были уже заняты.



«На сегодняшний день работы стало меньше примерно на 75-80%. Если в прошлые годы к нам поступало 200-250 заказов на вызов Деда Мороза, то в этом году, по нашим прогнозам, будет максимум 25-30 вызовов», — сообщил П. Лизунов.



Заявки на проведение корпоративов, которые также составляли большой объем работы артистов, вовсе отменяют.



«Если в прошлые годы Дедов Морозов и Снегурочек также приглашали на праздники двора, в офисы, то в этом году такого нет. Если говорить про корпоративы для взрослых, то те бронирования, которые у нас были, сейчас заказчики отменяют. Конечно, мы предлагаем услуги по онлайн-поздравлению детей, тестируем другие форматы, но за годы работы мы поняли, что ничего не заменит полноценный праздник», — говорит П. Лизунов.



Арт-директор компании выразил мнение, что представители индустрии праздников надеются, что непосредственно к Новому году объем работы прибавится, но не ждут, что новогодняя кампания этого года позволит агентствам и артистам выручить хотя бы половину от прошлогоднего заработка.



В агентстве детских праздников «Солнечный Я» сообщили, что также фиксируют падение числа заказов на Дедов Морозов и Снегурочек. А особенностью этого года стало поздравление детей на улице, а не в помещениях.



«Мы специализируемся на детских праздниках. Особенностью этого года стало поздравление от Деда Мороза и Снегурочки на улице. Мы не говорим о массовых мероприятиях, речь идет о празднике для одного-двух детей, которые теперь проводятся во дворе частного или многоквартирного дома. Мы учитываем все меры предосторожности, но также можем утверждать, что заказов на такие услуги в этом году будет меньше», — рассказала руководитель компании «Солнечный Я» Екатерина Долгих.



Падение числа заказов на услуги аниматоров в новогодние праздники в этом агентстве связывают не только с ограничительными мерами, установленными в Свердловской области, но и с опасениями заболеть коронавирусом со стороны клиентов.



Индивидуальный предприниматель, руководитель организации праздников Marvel Денис Секачев рассказал, что из-за отсутствия спроса решил «не запускать предложение в рынок» в этом году.



«Этот год не рассматриваем как возможность заработка. С точки зрения нашей компании доля выездных Дедов Морозов была очень маленькая. Если говорить про зимний, новогодний сезон основная масса работы приходилась на новогодние корпоративы, организации под ключ туров выходного дня для активного семейного досуга. В этом году предложений на проведение таких праздников мы не делали, потому что они неактуальны», — говорит Д. Секачев.



«Прогнозов по ситуации на рынке нет. Все зависит от пандемии — статистики по числу заболевших. Наша стратегия — дожить до следующего сентября. Понятно, что новогодний период «пролетит». Но если мы не сможем заработать летом, когда проходят такие праздники, как День металлурга, День строителя, может встать вопрос о закрытии», — утверждает Д. Секачев.



Кампания провалилась



В «Первом праздничном агентстве» УрБК сообщили, что по опыту прошлых лет основной поток заказов на услуги костюмированных актеров поступает в компанию в начале декабря, но, как будет в этом году, руководитель фирмы Мария Кашина сказать затруднилась.



«Сейчас я не могу сказать, как будет проходить новогодняя кампания этого года. Заказы на декабрь есть, но основной поток заявок формируется в начале декабря. Как будет в этом году — я, честно говоря, не знаю. Но предполагаю, что количество заказов значительно уменьшится. Сейчас не проводят мероприятия в садиках, в школах, массовых мероприятий нет. Сфера праздников в этом плане пострадала», — считает Мария Кашина.



«В прошлые годы практически каждый день декабря был занят проведением различных мероприятий. Актерский состав был занят с утра до вечера. Мы говорим не только про Новый год, в декабре есть дни рождения и другие праздники, для проведения которых к нам также обращались клиенты. В этом году новогодняя кампания провалилась, я вам сразу скажу», — сообщила М. Кашина.



Кризис заставил меняться



Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, заставили некоторые event-агентства осваивать новые ниши на рынке. Из-за отсутствия заказов на проведение масштабных праздников фирмы, которые раньше занимались их организацией, переформатируют бизнес под запросы небольших компаний и частных лиц.



Такую стратегию ведения бизнеса в кризис выбрали в event-агентстве «АРТ-ДИРЕКЦИЯ». Об этом рассказала его руководитель Мария Барышникова.



«В сравнении с предыдущими годами тенденция по новогодней кампании достаточно печальная. Крупные корпоративы, которые были запланированы, пошли под отмену. Считаем, что ближе к Новому году эта тенденция только укрепится. Думаем, что рынок не просядет полностью, но не стоит в этом году ожидать крупных проектов. Наш основной профиль — это как раз крупные мероприятия с большим количеством гостей. Мы предполагаем, что небольшие мероприятия в этом году будут. И на сегодняшний момент мы немножко перепрофилируемся и надеемся, что за счет работы с небольшими предприятиями можно будет закрыть новогоднюю кампанию», — рассказала Мария Барышникова.



По ее словам, заказы на вызов Деда Мороза и Снегурочки в агентство поступают, но увеличения спроса на эту услугу ждут в начале декабря.



«Ограничений на работу Дедов Морозов пока нет, и думаю, что люди устали от ограничений и хотят праздника, но боятся проводить его. Сейчас мы решаем задачу, как сделать наши праздники с участием Деда Мороза и Снегурочки максимально безопасными — в первую очередь для детей, для наших клиентов, а также для наших сотрудников. Могу точно сказать, что сценарий выездных праздников этой новогодней кампании будет значительно отличаться от прошлогоднего. Как именно — мы пока думаем», — сообщила М. Барышникова.



Таким образом, ко второй волне пандемии COVID-19 event-индустрия подошла с изменениями. За время простоя без праздников новые услуги в онлайн-формате для многих агентств стали привычными. В среде руководителей компаний этой сферы все больше обсуждают возможность отказа от аренды офисов, некоторые выводят работников за штат. Из-за снижения спроса на услуги привлеченные артисты, аниматоры, шоумены, которым агентства раньше давали работу, в этом году вместе со всей индустрией фиксируют падение заработка.



Фото предоставлено сайтом morguefile.com (MrSickboy50)