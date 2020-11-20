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МУП «Алапаевский горводоканал» после вмешательства прокуратуры погасило задолженность по зарплате перед 93 сотрудниками

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. В Алапаевске после вмешательства прокуратуры МУП «Алапаевский горводоканал» погасило задолженность по выплате заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки соблюдения требований трудового законодательства было установлено, что предприятие задолжало 93 работникам зарплату за сентябрь-октябрь 2019 года на общую сумму более 2,1 млн руб.

После этого прокуратура внесла руководителю предприятия представление, а также возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по пункту 2 части 2 статьи 27 УК РФ «Невыплата заработной платы».

В результате принятых мер задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.

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