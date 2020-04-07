Сотрудники ММК примут участие в конкурсе профмастерства «Безопасность и успех»

УрБК, Магнитогорск, 24.11.2020. АНО ДПО «Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» проводит конкурс профессионального мастерства «Безопасность и успех».



«Конкурс служит целям профилактики производственного травматизма, повышения компетенций работников в области охраны труда, а также в области идентификации рисков на рабочих местах и нарушений требований охраны труда со стороны работников. Кроме того, мероприятие позволит участникам совершенствовать знания и умения, необходимые для безопасного выполнения работ на высоте, при возникновении пожара, при оказании первой помощи», — говорится в сообщении Управления информации и общественных связей комбината.



Конкурс проводится с 23 по 26 ноября 2020 года в соответствии с графиком прохождения конкурсных испытаний, которые могут пройти очно в «Школе безопасности (ул. Электросети, д. 6) или по согласованию с организаторами с применением дистанционных образовательных технологий и онлайн сервисов.



В конкурсе принимают участие работники организаций Группы ПАО «ММК», а также других предприятий города и области. Конкурс проводится в командном и личном зачетах, к участию допускаются команды, состоящие из четырех человек. Конкурс предполагает теоретическую и практическую части. При сдаче теории участникам предстоит продемонстрировать знания по охране труда с помощью компьютерного тестирования в системе СДО «Прометей».



«По окончании теоретической части участники, согласно расписанию, прослушают на вебинаре лекционный материал по возрастным особенностям персонала и порешают ситуационные задачи по своим структурным подразделениям для определения эффективных способов доведения до персонала необходимости соблюдения норм и требований в области охраны труда. Затем участники приступят к выполнению практического задания. Команды, занявшие призовые места, и участник, набравший максимальное количество баллов в личном зачете при решении теоретического задания, будут премированы», — говорится в сообщении.