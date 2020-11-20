В Свердловской области выявлено 384 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 384 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 24 ноября 2020 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило почти 44 тыс. человек.



Также за сутки в области зарегистрировано девять летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 970. За сутки из больниц выписаны 387 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 36 тыс. 179 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 24 тыс. 326 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 2 млн 138 тыс. 828 человек. За сутки зарегистрирован 491 летальный случай (всего 37 тыс. 031), выздоровели 23 тыс. 226 человек (всего 1 млн 634 тыс. 671).