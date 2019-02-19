Верхняя Тура получит статус территории опережающего развития

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Свердловской области новой территории опережающего развития (ТОР), сообщает пресс-служба кабмина.



Статус ТОР получит город Верхняя Тура. Здесь, в частности, планируется запустить инвестиционный проект в сфере деревообработки.



Отметим, что в настоящее время на Среднем Урале насчитается три территории опережающего развития — в Лесном, Новоуральске и Краснотурьинске.



ТОР — экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями.