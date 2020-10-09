Число выданных микрозаймов на Среднем Урале с начала года увеличилось на 1%

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Число выданных микрозаймов в Свердловской области в январе-октябре 2020 года выросло на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (до 532 тыс. 101). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по РФ с начала года выдали 15,65 млн микрозаймов, что на 0,1% больше уровня января-октября 2019 года.
Самую лучшую динамику показали Кемеровская область (+19,9%), Приморский край (+19,2%), Иркутская (+14,7%), Московская области (+11,2%) и Москва (+9,3%).
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