Правительство РФ выделило Свердловской области 2 млрд рублей на балансировку бюджета

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о предоставлении 39 регионам 80 млрд руб. на балансировку бюджетов.
Согласно документу, из федерального бюджета Свердловской области предоставят 2 млрд 012 млн 463,1 тыс. руб.
«Средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19. В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд рублей», — уточнили в пресс-службе кабмина.
Отметим, что на 2021 год запланированный дефицит Свердловской области составляет 40 млрд руб. Региональный минфин для заполнения текущего кассового разрыва попытался взять коммерческие кредиты, но ни один банк не откликнулся на заявку ведомства.
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2020. В 2021 году дефицит бюджета Свердловской области может составить 40 млрд руб. ...07.10.2020 Свердловский губернатор уменьшил расходы на подготовку к Универсиаде-2023 на 20,1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2020. Объем расходов на проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге может сократиться на ...25.05.2020 Правительство РФ выделило Среднему Уралу 5 млрд рублей для компенсации снижения доходов бюджета
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2020. Правительство РФ выделило Свердловской области 5 млрд 076 млн руб. для компенсации ...19.12.2017 Правительство РФ не выделило Свердловской области субсидии на доплаты к пенсиям
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. Правительство РФ выделило нескольким регионам субсидии на социальные доплаты к пенсиям. ...15.01.2014 Дефицит бюджетов российских регионов вырос до 700 млрд рублей
УрБК, Москва, 15.01.2014. Дефицит бюджетов российских регионов в 2013 году вырос в два раза по сравнению с 2012 годом, ...