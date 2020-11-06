Правительство РФ выделило Свердловской области 2 млрд рублей на балансировку бюджета

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление о предоставлении 39 регионам 80 млрд руб. на балансировку бюджетов.



Согласно документу, из федерального бюджета Свердловской области предоставят 2 млрд 012 млн 463,1 тыс. руб.



«Средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19. В 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд рублей», — уточнили в пресс-службе кабмина.



Отметим, что на 2021 год запланированный дефицит Свердловской области составляет 40 млрд руб. Региональный минфин для заполнения текущего кассового разрыва попытался взять коммерческие кредиты, но ни один банк не откликнулся на заявку ведомства.