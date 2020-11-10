Более половины бюджета Екатеринбурга в 2021 году направят на образование

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Больше половины бюджета Екатеринбурга в 2021 году планируется направить на сферу образования, следует из проекта главного финансового документа города.
«Проект бюджета города сформирован со следующими параметрами: доходы составят 47 млрд 166 млн руб., расходы — 48 млрд 821 млн руб., соответственно, дефицит — 1 млрд 655 млн руб.», — сообщает пресс-служба горадминистрации.
На сферу образования запланированы расходы на сумму 26,2 млрд руб.
Также в проекте бюджета предусмотрено финансирование работ по завершению строительства объектов, имеющих высокую степень готовности, в том числе двух зданий дошкольных общеобразовательных учреждений в Академическом районе, одного детсада в микрорайоне Солнечном, двух школ, а также корпуса и пристроя к уже существующим общеобразовательным организациям.
Часть средств будет направлена на мероприятия по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга и проведению Всемирной летней Универсиады 2023 года.
Первое (нулевое) чтение проекта бюджета Екатеринбурга на 2021 год состоится во вторник, 24 ноября 2020 года, в городской думе. На четверг, 26 ноября, запланированы публичные слушания по данному вопросу.
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