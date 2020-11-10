УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:13

Более половины бюджета Екатеринбурга в 2021 году направят на образование

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Больше половины бюджета Екатеринбурга в 2021 году планируется направить на сферу образования, следует из проекта главного финансового документа города.

«Проект бюджета города сформирован со следующими параметрами: доходы составят 47 млрд 166 млн руб., расходы — 48 млрд 821 млн руб., соответственно, дефицит — 1 млрд 655 млн руб.», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

На сферу образования запланированы расходы на сумму 26,2 млрд руб.

Также в проекте бюджета предусмотрено финансирование работ по завершению строительства объектов, имеющих высокую степень готовности, в том числе двух зданий дошкольных общеобразовательных учреждений в Академическом районе, одного детсада в микрорайоне Солнечном, двух школ, а также корпуса и пристроя к уже существующим общеобразовательным организациям.

Часть средств будет направлена на мероприятия по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга и проведению Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Первое (нулевое) чтение проекта бюджета Екатеринбурга на 2021 год состоится во вторник, 24 ноября 2020 года, в городской думе. На четверг, 26 ноября, запланированы публичные слушания по данному вопросу.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.11.2020 Александр Высокинский внес на рассмотрение гордумы проект бюджета Екатеринбурга на 2021 год

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение гордумы проект бюджета муниципалитета на 2021 год и ...

10.11.2020 Александр Высокинский внес на рассмотрение гордумы проект бюджета Екатеринбурга на 2021 год

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение гордумы проект бюджета ...

16.09.2020 Бюджет Екатеринбурга на 2021 год сохранит социальную направленность

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2020. Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел заседание Коллегии ...

10.12.2019 Три комиссии гордумы единогласно одобрили проект бюджета Екатеринбурга на 2020 год во втором чтении

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Сегодня три комиссии городской думы Екатеринбурга единогласно одобрили проект бюджета ...

11.12.2018 Депутаты Екатеринбургской городской думы в первом чтении одобрили проект бюджета города на 2019 год

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Депутаты Екатеринбургской городской думы в первом чтении одобрили проект бюджета города ...

Популярные новости
18.11.2020«АвтоВАЗ» в пятый раз за год повысил цены на автомобили27.10.2020Екатеринбургская гордума приняла новую редакцию Правил землепользования и застройки26.10.2020Ольга Беленькая о траектории изменения ключевой ставки ЦБ РФ в 2021 году27.10.2020Рынку жилья предрекли масштабный спад28.10.2020Алексей Прядеин: На форуме «Города России» подготовим ответ вызовам современности
Архив новостей
Ноябрь 2020 (514)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Июль 2020 (739)
Июнь 2020 (634)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18