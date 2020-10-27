Оборот розничной торговли Свердловской области в октябре сократился на 11,2%

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Оборот розничной торговли Свердловской области в октябре 2020 года составил 94 млрд 149 млн руб., что на 11,2% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.



«В октябре 2020 года в среднем на душу населения продано потребительских товаров на сумму 21 тыс. 841 руб. (в октябре 2019 года — 23 тыс. 571 руб.)», — говорится в сообщении.



В январе-октябре 2020 года оборот розничной торговли Среднего Урала сократился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.