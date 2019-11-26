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ММК организует форум для руководителей кадровых служб металлургических и горнодобывающих компаний

УрБК, Магнитогорск, 24.11.2020. 24-25 ноября 2020 года ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» совместно с ОООР «Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России» и Советом по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе проводит II отраслевой форум PRO ФОРМАТ.

Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, форум соберет HR-лидеров отечественной металлургической и горнодобывающей отрасли для обмена опытом и поиска ответа на вопрос, как обеспечить предприятия кадрами нового поколения.

«Основная задача форума — выработка вариантов решений проблемных отраслевых задач по подготовке и развитию персонала и системная реализация этих решений к 2030 году. В рамках форума пройдет стратегическая сессия, основными темами которой станут: «Популяризация металлургических профессий. Сегодня школьник — завтра металлург»; «Требования работодателей к государственной системе образования»; «Сопряжение корпоративных систем подготовки кадров с Национальной системой квалификаций», — говорится в сообщении.

Также в рамках форума будет проведена стратегическая игра «Корпоративный университет — 2030. Заглянуть за горизонт планирования». Участие в стратегической игре позволит обменяться идеями и построить идеальный корпоративный университет будущего.

Отмечается, что в работе форума примут участие руководители служб по персоналу и кадрам крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний отрасли, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти. В связи с пандемией COVID-19 мероприятие проводится в дистанционном формате, на платформе Zoom. Сайт форума: https://proformat.kcpk.ru/.

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