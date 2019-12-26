В Екатеринбурге дома на Вторчермете остались без горячей и холодной воды из-за аварии

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. В Екатеринбурге отдельный квартал на Вторчермете попал под отключение горячей и холодной воды, сообщают читатели УрБК.
По данным ООО «УК РЭМП УЖСК», под отключение попал квартал улиц Военная — Титова — Братская — Агрономическая.
Скриншот с сайта 2gis.ru
Помимо домов под отключение попал детский сад. Сроки восстановления подачи ГВС и ХВС неизвестны.
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