УрБК, Челябинск, 24.11.2020. Челябинская область заняла 45-е место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами, который составило РИА «Новости».
В агентстве поясняют, что при составлении рейтинга учитывалась доля занятого населения с ежемесячным доходом свыше 100 тыс. руб. в месяц (за вычетом НДФЛ). На Южном Урале такую зарплату имеют 2,5% жителей. При этом доля челябинцев, которые получают менее 15 тыс. руб. в месяц, составляет 12,5%.
Наибольший уровень заработка зафиксирован в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Москве, Магаданской и Сахалинской областях. В этих субъектах примерно каждый пятый работник имеет зарплату, превышающую 100 тыс. руб.
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