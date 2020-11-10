В ЦБ назвали причины ускорения инфляции в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Инфляция в Свердловской области в октябре 2020 года составила 3,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в сентябре — 3,1%).
Как сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, ускорение инфляции в основном связано с временными общероссийскими факторами — ослаблением рубля, ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, низким урожаем сахарной свеклы и подсолнечника, а также малым объемом вылова красной рыбы на Дальнем Востоке.
«Региональные факторы ускорения инфляции также являются временными — низкий урожай овощей «борщевого набора» по сравнению с прошлым годом и уменьшение влияния высокой базы цен на услуги зарубежного туризма», — сказано в сообщении.
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