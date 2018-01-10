СКБ-банк возобновил выпуск карт с автоматическими отчислениями пожертвований в БФ «Синара»

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. СКБ-банк возобновил выпуск кобрендинговой «Карты добра» с автоматическими отчислениями пожертвований в благотворительный фонд (БФ) «Синара», сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



«У держателей «Карты добра» предусмотрен кешбэк до 3%, при этом будет увеличенный кешбэк в размере 1,3% от любой суммы покупки в магазинах и интернете, совершенных на территории РФ. Владельцы карты смогут поддержать детей с онкологическими заболеваниями: с каждой покупки в фонд будет перечисляться 0,3% от суммы транзакции. Карты выпущены с обновленным дизайном», — говорится в сообщении.



Чтобы стать участником проекта, достаточно оформить «Карту добра» в отделении СКБ-банка — карта выпускается моментально — и активно пользоваться ею для повседневных трат. Чем больше будет общая сумма покупок, тем больше финансовой помощи будет перечислено благотворительному фонду.



«Делать пожертвования во время пользования картой значительно проще, чем совершать самостоятельные перечисления. Мы предлагаем прозрачную механику участия в благотворительности и надеемся, что наши клиенты с радостью отзовутся помочь фонду и его подопечным», — отметил директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко.



СКБ-банк и Благотворительный фонд «Синара» традиционно реализуют значимые социальные программы и помогают тысячам людей. В рамках совместной программы «Повседневная благотворительность» оказывается помощь детям с онкологическими заболеваниями центральной нервной системы, проходящим лечение в Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (ОДКБ, Екатеринбург) и Калужской областной клинической детской больнице (КОКДБ, Калуга).



«За пять лет реализации программы удалось помочь 47 детям, проходившим лечение в онкоцентре в Екатеринбурге, а также закупить оборудование для исследований и хирургических манипуляций для онкоотделения детской больницы в Калуге. Держатели Карты Добра финансовой группы СКБ-банка вносят неоценимый вклад в проект: из небольших пожертвований формируется значительный результат, позволяющий спасать маленьких пациентов, которые борются со сложнейшей болезнью», — отметила президент БФ «Синара» Наталья Левицкая.