Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 119 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. По состоянию на 23 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 118 тыс. 997 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 20 ноября число безработных составляло 119 тыс. 004 человека. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 7 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,61%.

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