Сотрудники Группы ЧТПЗ стали лауреатами премии правительства РФ в области науки и техники

УрБК, Челябинск, 23.11.2020. В соответствии с распоряжением правительства РФ сотрудники Группы ЧТПЗ стали лауреатами премии в области науки и техники 2020 года за разработку инновационных технологий и освоение производства специальных видов труб ответственного назначения для различных отраслей.



Как сообщает пресс-служба предприятия, премия присуждена авторскому коллективу из десяти человек во главе с советником генерального директора ПАО «ЧТПЗ» по техническому перевооружению и модернизации Кириллом Никитиным. За десять лет коллектив разработал и внедрил пять импортозамещающих технологий и получил более 85 патентов. Разработки Группы ЧТПЗ вывели отечественную трубную отрасль на новый уровень технологического развития, позволили заместить импортные аналоги и применялись при реализации крупнейших инфраструктурных проектов в России и за рубежом.





Фото предоставлено пресс-службой Группы ЧТПЗ



«Среди разработок — проекты по освоению и внедрению инновационных технологий производства толстостенных горячедеформированных бесшовных труб из аустенитных марок стали, трубы с повышенным качеством поверхности для АЭС, сварные и бесшовные трубы для уникальных строительных конструкций и низкотемпературные сварные трубы большого диаметра с применением уникальной технологии многодуговой многопроходной сварки под слоем флюса для газопровода «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.



Также специалисты Группы ЧТПЗ разработали передовую технологию сварки продольных швов с получением металла шва с высокими вязкими свойствами, которая повышает эксплуатационные характеристики продукции. Это первый в мировой практике проект по освоению и внедрению технологии лазерно-гибридной сварки продольных сварных швов для труб большого диаметра.



«Разработка инновационных наукоемких технологий, проведение опытно-исследовательских и конструкторских работ для обеспечения ключевых отраслей промышленности высококачественной трубной продукцией на протяжении многих лет находится в фокусе внимания Группы ЧТПЗ. Особенно ценно, что достижения компании и сотрудников удостаиваются высочайших наград и получают признание на государственном уровне», — отметил генеральный директор трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.



Отмечается, что в 2020 году лауреатами премии правительства Российской Федерации в области науки и техники стали 133 человека, в их числе 13 академиков и два члена-корреспондента РАН.