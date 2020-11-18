Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 33 коп.

УрБК, Москва, 23.11.2020. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 ноября 2020 года. Курс долл. США к рублю снизился на 25 коп., до 75,76 руб., а курс евро — на 33 коп., до 89,93 руб.