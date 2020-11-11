Владимир Путин подписал закон о повышении НДФЛ для лиц с доходами более 5 млн рублей

УрБК, Москва, 23.11.2020. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении ставки НДФЛ для граждан, чей доход превышает 5 млн руб. в год.



Согласно документу, для такой категории налогоплательщиков ставка вырастет с 13% до 15%. Под исключение попадают случаи разового получения повышенного дохода — при продаже недвижимости, а также при получении выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения.



Документ вступит в силу с 1 января 2021 года. Ожидается, что в первые три года за счет повышенной ставки НДФЛ в бюджет будет ежегодно поступать по 60 млрд руб. Эти деньги планируется направить на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.