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Сегодня, 15:24

Почти 60% опрошенных россиян отмечают ухудшение экономической ситуации

УрБК, Москва, 23.11.2020. 59% опрошенных россиян отмечают ухудшение экономической ситуации. Об этом говорится в исследовании фонда «Общественное мнение».

При этом улучшение ситуации в экономике фиксируют всего 14% респондентов, отсутствие изменений — 17%.

Опрос также показал, что 45% граждан считают текущую ситуацию в экономике плохой, 43% — удовлетворительной, 5% — хорошей.

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