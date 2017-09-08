Почти 60% опрошенных россиян отмечают ухудшение экономической ситуации

УрБК, Москва, 23.11.2020. 59% опрошенных россиян отмечают ухудшение экономической ситуации. Об этом говорится в исследовании фонда «Общественное мнение».



При этом улучшение ситуации в экономике фиксируют всего 14% респондентов, отсутствие изменений — 17%.



Опрос также показал, что 45% граждан считают текущую ситуацию в экономике плохой, 43% — удовлетворительной, 5% — хорошей.