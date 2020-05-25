В Железнодорожном районе Екатеринбурга загорелись склады

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. В Железнодорожном районе Екатеринбурга горят склады, сообщают очевидцы в социальных сетях.



По словам одного из свидетелей, возгорание произошло на складе металлоконструкций по улице Армавирской, 28. Огонь распространяется по кровле объекта.



На месте происшествия работают спасатели. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 100 кв. м. Со склада эвакуировано 30 человек.



«Сообщение о пожаре поступило в 14.18. Людей в здании не было, пострадавших нет. В 14.51 открытое горение ликвидировано, ведется проливка. К месту пожара выезжали от МЧС 18 единиц техники, 58 человек. Причина устанавливается», — говорится в сообщении.