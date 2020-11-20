Жительница Екатеринбурга перечислила лжесотрудникам банка более 400 тысяч рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. Полиция Екатеринбурга зарегистрировала еще один случай телефонного мошенничества, в котором злоумышленники выступали от имени службы безопасности банка.
Как сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России, в отдел полиции обратилась 53-летняя женщина. Согласно ее заявлению, жительница города стала очередной потерпевшей от действий лжесотрудников банка.
«Звонивший сообщил собеседнице, что с ее счета происходят попытки списания денежных средств, и, чтобы избежать хищения, необходимо сменить абонентский номер, привязанный к счету. После этого лжесотрудник кредитной организации убедил женщину скачать приложение удаленного доступа и ввести номер своей банковской карты», — говорится в сообщении.
После того как потерпевшая перевела деньги, она связалась со службой клиентской поддержки банка, где ей сообщили, что в отношении нее совершены мошеннические действия. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 439 тыс. 990 руб.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. Полиция Екатеринбурга зарегистрировала еще один случай телефонного мошенничества, в ...29.10.2020 В Екатеринбурге лжебанкиры похитили у пенсионерки более 4,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2020. Телефонные мошенники похитили у жительницы Екатеринбурга свыше 4,1 млн руб. ...27.10.2020 Мошенники под видом сотрудников банка похитили у жительницы Екатеринбурга 1,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2020. Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных аферистов. Мошенники обманным путем ...14.10.2020 Жительница Екатеринбурга перевела лжесотруднику банка 500 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2020. В Екатеринбурге местная жительница перевела на счет телефонному мошеннику, который ...07.10.2020 В Екатеринбурге за неделю выявлен пятый случай мошенничества от имени лжесотрудников банков
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2020. В Екатеринбурге за прошедшую неделю выявлен пятый известный случай мошенничества, в ...