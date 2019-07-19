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Жителей Екатеринбурга признали виновными в хищении 21 млн рублей путем оформления кредитов на подставных лиц

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал двух местных жителей виновными в хищении 21 млн рублей путем оформления кредитов на подставных лиц. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД города.

Суд установил, что сообщники смогли привлечь к получению кредитов 19 человек. Для упрощения процедуры одобрения займа в банках злоумышленники подготавливали фиктивные документы.

Жителей Екатеринбурга признали виновными в преступлении, предусмотренном частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Первый обвиняемый получил 7 лет лишения свободы, а его сообщница — 3,6 года. Отбывать наказание оба будут в исправительной колонии общего режима.

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