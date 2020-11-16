Правительство РФ объявило об оптимизации институтов развития

УрБК, Москва, 23.11.2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил о планах по оптимизации институтов развития, сообщает ТАСС.
По словам М. Мишустина, планируется сократить восемь институтов из 40. Их функции перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.
«Речь идет о двух лизинговых компаниях — ГТЛК и «ВЭБ-лизинг», которые будут преобразованы в Единую лизинговую компанию. Также будет создан Универсальный банк — на основе МСП Банка и Банка ДОМ.РФ, а Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ», — пояснил М. Мишустин.
К Российскому научному фонду планируется присоединить Российский фонд фундаментальных исследований. Российскую венчурную компанию передадут под управление Российского фонда прямых инвестиций.
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