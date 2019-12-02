Каждый десятый свердловчанин получает зарплату меньше 15 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. Свердловская область заняла 27-е место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами, который составило РИА «Новости».



В агентстве поясняют, что при составлении рейтинга учитывалась доля занятого населения с ежемесячным доходом свыше 100 тыс. руб. в месяц (за вычетом НДФЛ). На Среднем Урале такую зарплату имеют 3,9% жителей. При этом доля свердловчан, которые получают менее 15 тыс. руб. в месяц, составляет 9,2%.



Наибольший уровень заработка зафиксирован в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Москве, Магаданской и Сахалинской областях. В этих субъектах примерно каждый пятый работник имеет зарплату, превышающую 100 тыс. руб.