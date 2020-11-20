В Свердловской области подтверждено 389 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 23 ноября 2020 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 43 тыс. 612 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано десять летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 961. За сутки из больниц выписали 394 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровело 35 тыс. 792 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 25 тыс. 173 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 2 млн 114 тыс. 502 человека. За сутки зарегистрирован 361 летальный случай (всего 36 тыс. 540), выздоровели 16 тыс. 002 человека (всего 1 млн 611 тыс. 445).