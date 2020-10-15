«Россети ФСК ЕЭС» завершили реконструкцию закрытого распределительного устройства подстанции «Ижевск»

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» завершила реконструкцию закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 10 кВ подстанции 220 кВ «Ижевск». В результате работ повышена надежность электроснабжения производителя молочной продукции — компании «МИЛКОМ» (входит в состав агрохолдинга «КОМОС — ГРУПП»).
«На подстанции 220 кВ «Ижевск» проведена реконструкция ячейки 10 кВ, к которой подключена линия электропередачи заявителя. Смонтированы современные трансформаторы тока, автоматизированные системы контроля коммерческого учета электроэнергии, выполнен монтаж и наладка вторичных цепей противоаварийной автоматики», — говорится в сообщении группы связей с общественностью и СМИ Филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.
Компания «МИЛКОМ» осуществляет продажи в 68 регионах России, а также в Казахстане, Беларуси, Армении и Китае. По итогам 2019 года реализация молочной продукции составила 314 тыс. т в год.
Отмечается, что подстанция 220 кВ «Ижевск» — одна из системообразующих подстанций Удмуртской энергосистемы. Через нее проходит транзит электроэнергии от Воткинской ГЭС, Ижевских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Пермский край, Удмуртскую Республику и Кировскую область. В числе потребителей также «Ижгорэлектротранс», объекты социальной и бытовой сферы юго-востока республики Удмуртия.
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