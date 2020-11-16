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Вторичное жилье в Екатеринбурге за последний месяц подорожало на 1,7%

По состоянию на 16 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 76 тыс. 506 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За последний месяц цены выросли на 1,7%, за год — на 5,7%.

Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершени

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