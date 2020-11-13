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Объем вкладов населения РФ в октябре сократился на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. Объем вкладов физических лиц в октябре 2020 года снизился на 0,3% (или на 111 млрд руб.) по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в материалах Центробанка.

Напомним, что в сентябре вклады населения сократились на 0,1%.

Объем вкладов юридических лиц в октябре вырос на 0,6% (или на 194 млрд руб.). В предыдущем месяце показатель увеличился на 1,2%.

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