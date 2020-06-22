Спрос на покупку гаражей в Екатеринбурге за год вырос на 28%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. Жители Екатеринбурга стали чаще интересоваться покупкой гаражей и машиномест. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



В октябре 2020 года спрос на покупку гаражей в регионе (число просмотренных объявлений о продаже) увеличился на 28%, на машиноместа — на 85%.



В среднем по стране показатель вырос на 18% и 40% соответственно.



«В условиях второй волны пандемии, экономической неопределенности и плавающего курса национальной валюты приобретение гаража с целью обезопасить свои финансовые сбережения путем их выгодного вложения стало еще более актуальным. Привлекательность данного варианта заключается, прежде всего, в его бюджетности. Цены на рынке жилой недвижимости уже не первый месяц демонстрируют рост, особенно в более доступном сегменте однокомнатных, двухкомнатных квартир и студий, в то время как стоимость гаражей по России осталась на прошлогоднем уровне», — отмечают аналитики «Авито Недвижимость».



В Екатеринбурге средняя цена гаража составляет 400 тыс. руб.