3 миллиона долларов из «облака»

Челябинская IT-компания Megarender, занимающаяся предоставлением услуг рендеринга 3D-моделей, привлекала 3 миллиона долларов инвестиций от IT-холдинга Scalo Technologies. Такой пресс-релиз от имени холдинга был распространен в информационном пространстве на прошлой неделе.



Сделка, по своему размеру заметная для отечественного IT-рынка и выдающаяся для Уральского федерального округа, привлекла внимание СМИ. Но внимательное изучение релиза вызвало у редакции УрБК несколько вполне закономерных вопросов. И первый из них — о происхождении «международного холдинга» Scalo Technologies. Дело в том, что практически вся информация о компании, присутствующая в интернете, — это перепечатки пресс-релиза о сделке с челябинской компанией. Никаких других значимых сообщений о деятельности Scalo Technologies обнаружить не удалось.



В релизе упоминается, что Абдумалик Мирахмедов и Scalo Technologies имеют большой опыт инвестирования в облачные и AI продукты для бизнеса. На просьбу уточнить, в каких именно проектах участвовали инвесторы, агентство, занимавшееся продвижением сделки в информпространстве, сообщило, что «некоторые компании, в которые инвестировали акционеры Scalo — Neuro.net, Handl и др. Полный список можно увидеть на сайте: scalotech. сom». Интересно отметить, что никакие другие компании на сайте Scalo Technologies не упоминаются.



Зато Абдумалик Мирахмедов упоминается в качестве руководителя компании ATK. Согласно сайту этой организации, «господин Мирахмедов имеет более чем 15-летний опыт работы в металлургической и горнодобывающей промышленности по всем аспектам логистики, продаж, маркетинга, развития бизнеса и стратегического планирования. Большую часть своей карьеры он провел в группе компаний ENRC, где в последнее время он был генеральным директором ENRC Marketing, швейцарского подразделения продаж и маркетинга группы ENRC по ферросплавам, углю, глинозему / алюминию, энергии, железной руде, хрому и др. В течение своей карьеры он накопил большой опыт в построении и поддержании отношений с ключевыми клиентами и инвесторами в России, странах СНГ, Китае, Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Он также был главой ENRC Logistics, одной из крупнейших транспортных компаний в СНГ».



Интересно отметить, что Абдумалик Мирахмедов упоминается в качестве одного из фигурантов громкого финансового расследования об уходе от налогов. Как пишет газета «Ведомости», в марте 2015 года швейцарский банк BSI передал налоговым властям США данные о клиентах, которые должны были платить налоги в США, и рассказал, как банк помогал клиентам уходить от налогов. В том числе там были данные об Абдумалике Мирахмедове.



Как сообщает издание со ссылкой на газету The Financial Times, «Мирахмедов с 2000 г. сотрудничал с тремя бизнесменами, основавшими в Казахстане Eurasian Natural Resources Corporation. Помимо работы в ENRC у Мирахмедова был контракт с BSI, где он трудился промоутером. Так банк называл тех, кто, не будучи его официальным сотрудником, помогал ему привлекать клиентов. Мирахмедов привел в BSI по крайней мере 19 клиентов с $47 млн активов. Мирахмедов был связан по крайней мере с тремя офшорными компаниями. BSI сотрудничал с панамской Aleman, Cordero, Galindo & Lee. В одном случае ее юристы создали компанию на Британских Виргинских островах, назначили в нее директорами своих агентов, которые разместили от имени BSI 50 000 акций и перевели их в панамскую компанию, подконтрольную Aleman. На это понадобился один день, к концу которого Мирахмедов стал владельцем офшорной компании».



Является ли инвестор в челябинский IT-проект тем самым Абдумаликом Мирахмедовым, достоверно установить не удалось.



«Мы комментируем только текущий новостной повод. Сам IT-холдинг — это независимая структура, которая не имеет никакого отношения к компаниям, упомянутым в статье Ведомостей», — ответило от имени Scalo Technologies агентство, занимавшееся продвижением сделки.



Также без ответа остался и вопрос о том, какую долю в бизнесе челябинского Megarender получит Scalo Technologies.



Таким образом, информация о весьма значимой для российского IT-рынка сделке оставляет больше вопросов, чем ответов. Как будет развиваться сотрудничество челябинского производителя сервисов для рендеринга и международного IT-холдинга, покажет время. УрБК будет следить за развитием событий.



Фото предоставлено сайтом morguefile.com (anendel)