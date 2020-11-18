ВВП России в октябре снизился на 4,7%

УрБК, Москва, 23.11.2020. ВВП России в октябре 2020 года сократился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании Минэкономразвития РФ. По данным ведомства, в сентябре показатель снизился на 3%, в августе — на 3,7%, в июле — на 4,5%. С начала года ВВП России сократился на 3,6% к уровню января-октября 2019 года.

Материалы по теме

Производство бензина в России в октябре снизилось на 7%

Производство бензина в России в октябре 2020 года сократилось на 7% по сравнению с уровнем аналогичного периода ...

Производство бензина в России в октябре сократилось на 7%

УрБК, Москва, 18.11.2020. Производство бензина в России в октябре 2020 года сократилось на 7% по сравнению с уровнем ...

ВВП России в III квартале текущего года снизился на 3,6%

УрБК, Москва, 13.11.2020. ВВП России в III квартале 2020 года снизился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом ...

Объем промпроизводства в Свердловской области в июле сократился на 9%

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2020. Объем промышленного производства в Свердловской области в июле 2020 года сократился на ...

Рынок подержанных легковых автомобилей в России в мае сократился на 29%

УрБК, Москва, 17.06.2020. Рынок подержанных автомобилей в России по итогам мая 2020 года сократился на 29% по сравнению ...