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ВВП России в октябре снизился на 4,7%

УрБК, Москва, 23.11.2020. ВВП России в октябре 2020 года сократился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании Минэкономразвития РФ.

По данным ведомства, в сентябре показатель снизился на 3%, в августе — на 3,7%, в июле — на 4,5%.

С начала года ВВП России сократился на 3,6% к уровню января-октября 2019 года.

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