Эксперты прогнозируют лишение лицензий 35 российских банков

УрБК, Москва, 23.11.2020. До 35 банков в России за год могут столкнуться с дефолтом и потерей лицензии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».



Как отметили аналитики, для восстановления прибыли банков понадобится не менее года.



«До 35 кредитных организаций (9,3 процента расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», — говорится в исследовании.



Эксперты уверены, что в настоящее время нет признаков улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам банков.



Аналитики «Эксперт РА» подчеркнули, что сейчас запас прочности кредитных организаций остается в рискованном положении, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год.



Отмечается, что ЦБ РФ в прошлом году отозвал лицензии у 28 банков, а в 2018 году их лишились 57 кредитных организаций.



В конце августа рейтинговое агентство «Эксперт РА» спрогнозировало ускорение отзыва лицензий у российских кредитных организаций Банком России. По расчетам экспертов, в зоне риска находились до 36 банков. Помимо этого, аналитики отмечали, что может увеличиться объем аннулирования лицензий по инициативе акционеров кредитных организаций.